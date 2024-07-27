Эриксен: Победа в Кубке Англии доказала, что мы близки к Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен считает, что клуб сильно не отстает от других грандов.

В качестве примера датчанин привел победу МЮ в Кубке Англии, где манкунианцы обыграли соседей с Этихада.

"В прошлом сезоне у нас было много плохих матчей и не так много хороших.

Победа в финале Кубка Англии доказала, что мы по-прежнему близки к Манчестер Сити и всем остальным. Но дело в стабильности.

Безусловно, мы понимаем, что должны выступить лучше в предстоящем сезоне", - цитирует игрока Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что игрок МЮ попал в ДТП.

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