Эвертон подпишет одного из лидеров французского клуба

Английский Эвертон в ближайшее время подпишет нового центрального защитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, «ириски» приобретут Джейка О'Брайена из Лиона. Сумма трансфера составит 20 млн евро.

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Ирландец подпишет с мерсисайдцами пятилетний контракт. Детали сделки остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Джейк провел 27 матчей в Лиге 1, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

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