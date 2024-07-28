Перес - об Эндрике: Он был рожден, чтобы носить футболку Реала

резидент мадридского Реала Флорентино Перес поделился мыслями о новоиспеченном таланте "сливочных" Эндрике.

По словам функционера, бразильский форвард родился, чтобы носить футболку испанского гранда.

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"Сейчас мы поздравляем одного из тех футболистов, кто был рожден для того, чтобы одеть футболку Реала. Мы ждали, когда ему исполнится 18 лет, что произошло лишь на прошлой неделе. Теперь мы приветствуем на Сантьяго Бернабеу талантливого парня, чей футбол уже взволновал каждого фаната этого спорта во всем мире. Добро пожаловать в клуб, Эндрик.

Этот момент, который ты сейчас чувствуешь на Сантьяго Бернабеу, - тот, о котором ты мечтал еще ребенком. Эта уверенность в сочетании с твоим даром и преданностью делу привели тебя к достижению мечты всей жизни. Это та самая цель, которая была у тебя, когда в возрасте всего 9 лет ты имел возможность разделить моменты в футболе и в жизни с Фондом Реала. Это дало тебе шанс понять ценности нашего клуба вблизи.

Эти болельщики никогда не сдадутся и будут поддерживать тебя до последней секунды каждого поединка, чтобы ты тоже не сдавался. Это будет твоей поддержкой на этом пути, который ты проходишь, быть стать частью крупнейшего клуба в мире. Начинается твоя история с клубом твоей мечты. Поздравляю и добро пожаловать в твой новый дом. Добро пожаловать в Реал", - сказал Перес во время презентации Эндрика, обращаясь к нему и к фанатам на Сантьяго Бернабеу.

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