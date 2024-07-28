iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Перес - об Эндрике: Он был рожден, чтобы носить футболку Реала

Президент мадридцев высказался о новичке клуба
Сегодня, 12:40
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

резидент мадридского Реала Флорентино Перес поделился мыслями о новоиспеченном таланте "сливочных" Эндрике.

По словам функционера, бразильский форвард родился, чтобы носить футболку испанского гранда.

Читай также: Грандиозный трансфер: Реал представил Эндрика на полном Сантьяго Бернабеу

"Сейчас мы поздравляем одного из тех футболистов, кто был рожден для того, чтобы одеть футболку Реала. Мы ждали, когда ему исполнится 18 лет, что произошло лишь на прошлой неделе. Теперь мы приветствуем на Сантьяго Бернабеу талантливого парня, чей футбол уже взволновал каждого фаната этого спорта во всем мире. Добро пожаловать в клуб, Эндрик.

Этот момент, который ты сейчас чувствуешь на Сантьяго Бернабеу, - тот, о котором ты мечтал еще ребенком. Эта уверенность в сочетании с твоим даром и преданностью делу привели тебя к достижению мечты всей жизни. Это та самая цель, которая была у тебя, когда в возрасте всего 9 лет ты имел возможность разделить моменты в футболе и в жизни с Фондом Реала. Это дало тебе шанс понять ценности нашего клуба вблизи.

Эти болельщики никогда не сдадутся и будут поддерживать тебя до последней секунды каждого поединка, чтобы ты тоже не сдавался. Это будет твоей поддержкой на этом пути, который ты проходишь, быть стать частью крупнейшего клуба в мире. Начинается твоя история с клубом твоей мечты. Поздравляю и добро пожаловать в твой новый дом. Добро пожаловать в Реал", - сказал Перес во время презентации Эндрика, обращаясь к нему и к фанатам на Сантьяго Бернабеу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Эндрик

Статьи по теме

Перес – о переходе Мбаппе в Реал: Добро пожаловать домой, Килиан Перес – о переходе Мбаппе в Реал: Добро пожаловать домой, Килиан
Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев
Перес изъявил готовность баллотироваться на новый срок в президенты Реала Перес изъявил готовность баллотироваться на новый срок в президенты Реала
Новичок Реала повторил достижение легендарного Пеле Новичок Реала повторил достижение легендарного Пеле
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:13
NaVi обыграли китайских гигантов на старте турнира в Шанхае
Европа14:05
Арсенал начал переговоры по лидеру Сосьедада
Олимпийские игры13:54
Стрельба на Олимпиаде-2024: Кулиш также провалил свою квалификацию
Олимпийские игры13:52
Дзюдо на Олимпиаде-2024: Ядов проиграл монголу в 1/8 финала
Олимпийские игры13:42
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Песоцкая прошла в 1/16
Формула 113:30
Ред Булл решит судьбу Переса после Гран-при Бельгии
Олимпийские игры13:30
Академическая гребля на Олимпиаде-2024: Хмара и Ковалев поучаствуют в дополнительных заплывах
Украина13:25
Левый Берег – Минай: УАФ назначила арбитров на Финал четырех
Олимпийские игры13:06
Плавание на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Европа13:03
Саутгейт может приостановить тренерскую карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK