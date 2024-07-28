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Спонсор мадридского Реала подарил Мбаппе новый автомобиль

Вот только у француза нет водительских прав.
Сегодня, 14:39
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Спонсор мадридского Реала компания BMW подарила Килиану Мбаппе свой новенький электромобиль, пишет Marca.

Речь идет о представленном в прошлом году BMW i7 M70 xDrive стоимостью чуть менее 200 тысяч евро.

Авто с двумя двигателями общей мощностью 660 л.с. может разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Емкость аккумулятора составляет не менее 101,7 кВт*ч и позволяет проехать от 488 до 560 км без подзарядки в зависимости от типа дороги.

Естественно, машина также оснащена различными опциями для обеспечения комфорта пассажиров. Клиамт-контроль, подогрев и даже массажер встроенный в каждое сиденье, 30-дюймовый экран на потолке и и система амортизаторов и стабилизаторов, адаптирующих подвечку под любые неровности.

Есть только один момент - Килиан Мбаппе не сможет насладиться поездкой за рулем своего BMW. У французского форварда нет прав.

Ранее также Флорентино Перес прокомментировал подписание Эндрика.

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