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Турецький клуб відмовився від підписання Шапаренка: відома причина

Турки не смогли удовлетворить трансферные аппетиты Динамо.
Сегодня, 12:23
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

Турецкий Трабзонспор, который всеми силами пытался подписать полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко, отказался от этой идеи. Об этом пишет турецкое издание Taka Gazete.

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По данным источника, турки передумали подписывать Шапаренко из-за слишком высоких трансферных аппетитов киевского Динамо - клубы не сошлись в цене за футболиста.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Шапаренко сыграл в 26 матчах за киевлян, где забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Шапаренко уже успел отличиться у ворота сербского Партизина в квалификации в Лигу чемпионов.

Напомним, трансферная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. Динамо не готово отпускать своего футболиста менее чем за 20 миллионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Шапаренко фк динамо киев ФК Трабзонспор

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