Гвардиола: Об игроках должны позаботиться тренеры, иначе они умрут

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола снова критично высказался о футбольном календаре.

Наставник "горожан" заявил, что у клуба будет тяжелый старт сезона, так как далеко не все игроки будут доступны. Боссы футбола о них совершенно не заботяться.

"Игроки опоздают, но не только на матч с Манчестер Юнайтед, но также и с Челси и Ипсвичем. Главное – не потерять много очков и постараться достойно выступить. У нас не хватает игроков, потому что им нужен отдых.

Если большие боссы и все институты, такие как ФИФА, УЕФА и АПЛ, не думают об игроках, то о них должны позаботиться тренеры, иначе они умрут. Это уже слишком. Вот почему необходимо отдыхать три недели или месяц, но скоро соревнования, и адаптация необходима", - приводит слова испанца Daily Mail.

Ранее также тренер Эвертона прокомментировал восстановление Виталия Миколенко.

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