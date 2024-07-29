Мбаппе станет совладельцем французского клуба

Сегодня, 20:55

Сегодня, 20:55

Килиан Мбаппе может стать стать совладельцем французского клуба, пишет The Guardian.

По информации издания, француз намерен вложиться в Кан, выступающий в Лиге 2.

Сделка оценивается в 20 млн евро, за которые Мбаппе купит контрольный пакет акций клуба.

Остальные же акции останутся у председателя наблюдательного совета клуба Пьер-Антуана Каптона.

Напомним, в прошлом сезоне Кан закончил чемпионат на шестой позиции.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Реала продолжит карьеру в Италии.

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