Тренер РБ Лейпциг: Симонс решил провести с нами еще один сезон

Марко Розе подтвердил, что игрок сборной Нидерландов останется в команде.

Имея на руках предложения от Баварии и РБ Лейпциг, Хави Симонс, который принадлежит ПСЖ, принял решение относительно своего будущего.

Полузащитник сборной Нидерландов продолжит свои выступления в составе "быков". Об этом сообщил главный тренер команды Марко Розе.

"Кажется, что Симонс решил провести еще один год в Лейпциге, да. У нас он стал ведущим игроком команды", - приводит слова наставника Фабрицио Романо.

Хави Симонс провел предыдущий сезон в РБ Лейпциг на правах аренды. На его счету 10 голов и 15 результативных передач в 43 матчах.

Ранее стало известно, что РБ Лейпциг получил предложение от Барселоны по новоиспеченному чемпиону Европы.

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