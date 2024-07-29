Тренер РБ Лейпциг: Симонс решил провести с нами еще один сезон
Марко Розе подтвердил, что игрок сборной Нидерландов останется в команде.
Имея на руках предложения от Баварии и РБ Лейпциг, Хави Симонс, который принадлежит ПСЖ, принял решение относительно своего будущего.
Полузащитник сборной Нидерландов продолжит свои выступления в составе "быков". Об этом сообщил главный тренер команды Марко Розе.
"Кажется, что Симонс решил провести еще один год в Лейпциге, да. У нас он стал ведущим игроком команды", - приводит слова наставника Фабрицио Романо.
Хави Симонс провел предыдущий сезон в РБ Лейпциг на правах аренды. На его счету 10 голов и 15 результативных передач в 43 матчах.
Ранее стало известно, что РБ Лейпциг получил предложение от Барселоны по новоиспеченному чемпиону Европы.
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