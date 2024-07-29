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Футбол

Агент Кьезы провел переговоры с двумя лондонскими клубами

Итальянец может оказаться в Челси или Тоттенхэме.
Вчера, 21:45
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Агент Федерико Кьезы Фали Рамадани провел в Лондоне несколько переговоров, утверждает Goal.

Ранее, напомним, сообщалось, что интерес к вингеру проявляет Тоттенхэм, который готов заплатить за игрока требуемую сумму.

Однако как пишет издание, кроме Тоттенхэма Рамадани во время визита в Лондон также встречался с представителями Челси.

Обоим лондонским командам необходимо усиление перед следующим сезоном, однако в Челси и так перебор атакующих игроков. Так что переход Кьезы в стан "синих" маловероятен.

Ранее также сообщалось, что Арсенал объявил о переходе игрока сборной Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Кьеза

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