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Хавбек сборной Испании выполнил обещание и сменил стиль

Педри показал свой новый имидж.
Сегодня, 20:42
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Новоиспеченный чемпион Европы Педри выполнил обещание.

Перед стартом Евро испанец пообещал отрастить усы, если сборная выиграет турнир. А затем повторил это обещание уже по ходу Евро.

Напомним, что Испания все же выиграла в финале у сборной Англии, а Педри все же сдержал обещание.

Полузащитник опубликовал фото с новым имиджем и подписью "Обещания должны быть выполнены".

Джерело: instagram.com/pedri
Джерело: instagram.com/pedri

Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Аргентины извинился перед партнерами в Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Педри

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