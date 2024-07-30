Хавбек сборной Испании выполнил обещание и сменил стиль
Педри показал свой новый имидж.
Новоиспеченный чемпион Европы Педри выполнил обещание.
Перед стартом Евро испанец пообещал отрастить усы, если сборная выиграет турнир. А затем повторил это обещание уже по ходу Евро.
Напомним, что Испания все же выиграла в финале у сборной Англии, а Педри все же сдержал обещание.
Полузащитник опубликовал фото с новым имиджем и подписью "Обещания должны быть выполнены".
Ранее также сообщалось, что хавбек сборной Аргентины извинился перед партнерами в Челси.
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