Мбаппе стал мажоритарным владельцем клуба Лиги 2

Французский Кан сменил своего мажоритарного владельца.

Как сообщила пресс-служба клуба, 80% акций были проданы компанией Oaktree компании Interconnected Ventures. Владельцем и основателем последних является Килиан Мбаппе.

Остаток, а именно 20% будет принадлежать компании PAC Invest местного бизнесмена Пьера-Антуана Каптона.

Читай также: Спонсор мадридского Реала подарил Мбаппе новый автомобиль

Таким образом, в возрасте 25 лет Мбаппе станет одним из самых молодых мажоритарных владельцев футбольного профессионального клуба.

Стоит отметить, что в детстве Килиан проходил осмотр в Кане, но в итоге все же начал заниматься в академии Монако.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!