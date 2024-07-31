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Мбаппе стал мажоритарным владельцем клуба Лиги 2

Килиан приобрел 80% акций Кану.
Сегодня, 13:39
Форвард Реала и владелец Кана Килиан Мбаппе / Getty Images
Форвард Реала и владелец Кана Килиан Мбаппе / Getty Images

Французский Кан сменил своего мажоритарного владельца.

Как сообщила пресс-служба клуба, 80% акций были проданы компанией Oaktree компании Interconnected Ventures. Владельцем и основателем последних является Килиан Мбаппе.

Остаток, а именно 20% будет принадлежать компании PAC Invest местного бизнесмена Пьера-Антуана Каптона.

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Таким образом, в возрасте 25 лет Мбаппе станет одним из самых молодых мажоритарных владельцев футбольного профессионального клуба.

Стоит отметить, что в детстве Килиан проходил осмотр в Кане, но в итоге все же начал заниматься в академии Монако.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кан Килиан Мбаппе

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