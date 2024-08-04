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Тренер Челси: Мне очевидно, что команда сейчас прогрессирует. Ошибки, которые мы совершаем - часть процесса

Энцо Мареска поделился мыслями о поражении от Ман Сити.
Сегодня, 11:58
Энцо Мареска / Getty Images
Энцо Мареска / Getty Images

Наставник лондонского Челси Энцо Мареска высказался о поражении своей команды в товарищеском матче с Ман Сити.

По словам специалиста, его команда прогрессирует с каждым матчем, а ошибки лишь часть этого процесса.

"Мне очевидно, что команда сейчас прогрессирует с каждым матчем. Ошибки - часть процесса.

Я знаю Манчестер Сити уже много лет, и даже в контрольных матчах они не уступают владением оппоненту, не дают много моментов и часто держат мяч. В первые 45 минут я не помню, чтобы они сделали 6-7 передач подряд, поэтому это была игра без мяча с нашей стороны.

Думаю, нам не хватило качества в последней трети, особенно в моментах один на один. Сегодня мы пытались делать что-то новое: вместо крайнего защитника, который заходил внутрь, мы сохранили более-менее ту же структуру: Мало (Гюсто - прим.) играл выше, а Кирнан (Дьюсбери-Холл - прим.) - внутри.

Конечно, мы не любим проигрывать, но сейчас для меня главное - увидеть разные вещи и попытаться быть готовым к официальным играм в начале сезона", - сказал Мареска.

Отметим, что сейчас у Челси 2 проигранных матча, 1 победа и 1 ничья в контрольных играх.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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