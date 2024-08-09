Сборная Англии назначила исполняющего обязанности главного тренера

Ли Карсли будет тренировать взрослую национальную команду.

Англия определилась с временной заменой Гарету Саутгейту.

Как сообщила пресс-служба местной федерации футбола, "трех львов" возглавил на правах исполняющего обязанности Ли Карсли. Местный специалист будет тренировать команду пока не найдется полноценный наставник.

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Ранее 50-летний специалист возглавлял молодежную сборную Англии, с которой выиграл Евро до 21 года в 2023 году.

На взрослом уровне Карсли еще никогда не работал главным.

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