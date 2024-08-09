Испания повторила достижение Франции 40-летней давности

Тогда Франция выиграла и Евро, и Олимпийские Игры.

В рамках финала Олимпийских Игр Испания в достаточно напряженной игре победила Францию.

Интересно, что благодаря этому "фурия роха" повторила достижение 40-летней давности, которое принадлежит именно французам. Теперь таких сборных две.

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Испания, как и Франция в 1984 году выиграла Евро и Олимпийский турнир по футболу.

Отметим, что 40 лет назад в финале Евро "Les Bleus" обыграли Испанию, а в финале Олимпиады победили Бразилию.

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