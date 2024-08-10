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Защитник МЮ перейдет в другой клуб АПЛ

Игроку уже нашли замену.
Сегодня, 16:38
Аарон Ван-Биссака / Getty Images
Аарон Ван-Биссака / Getty Images

Манчестер Юнайтед в это трансферное окно не только приобретает, но и продает.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" договорились о продаже Аарона Ван Биссаки в Вест Хэм. Сумма трансфера составит 15 млн фунтов.

Детали контракта английского защитника с лондонским клубом остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ договорился о трансфере Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи, который заменит Ван Биссаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ аарон ван-биссака

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Защитник МЮ перейдет в другой клуб АПЛ
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