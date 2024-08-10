Защитник МЮ перейдет в другой клуб АПЛ
Игроку уже нашли замену.
Манчестер Юнайтед в это трансферное окно не только приобретает, но и продает.
Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" договорились о продаже Аарона Ван Биссаки в Вест Хэм. Сумма трансфера составит 15 млн фунтов.
Детали контракта английского защитника с лондонским клубом остаются неизвестными.
Напомним, ранее сообщалось, что МЮ договорился о трансфере Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи, который заменит Ван Биссаку.
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