Защитник МЮ перейдет в другой клуб АПЛ

Манчестер Юнайтед в это трансферное окно не только приобретает, но и продает.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" договорились о продаже Аарона Ван Биссаки в Вест Хэм. Сумма трансфера составит 15 млн фунтов.

Детали контракта английского защитника с лондонским клубом остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ договорился о трансфере Маттейса де Лигта и Нуссаира Мазрауи, который заменит Ван Биссаку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!