Звезда Наполи попросил руководство клуба о трансфере

Нападающий Наполи Виктор Осимхен намерен попрощаться с клубом уже этим летом, пишет GIFN.

Эту информацию журналистам подтвердил сопртивный директор неаполитанцев Джованни Манна.

Он признал, что Осимхен попросил о трансфере, однако будет ли он продан - станет известно в следующие несколько дней.

"Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом.

При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - сказал Манна.

Ранее также сообщалось, что Челси совершил очередной трансфер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!