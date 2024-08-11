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Звезда Наполи попросил руководство клуба о трансфере

Виктор Осимхен настаивает на своем уходе.
Сегодня, 19:50
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен намерен попрощаться с клубом уже этим летом, пишет GIFN.

Эту информацию журналистам подтвердил сопртивный директор неаполитанцев Джованни Манна.

Он признал, что Осимхен попросил о трансфере, однако будет ли он продан - станет известно в следующие несколько дней.

"Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом. 

При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - сказал Манна.

Ранее также сообщалось, что Челси совершил очередной трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Осимхен

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