Звезда Наполи попросил руководство клуба о трансфере
Виктор Осимхен настаивает на своем уходе.
Нападающий Наполи Виктор Осимхен намерен попрощаться с клубом уже этим летом, пишет GIFN.
Эту информацию журналистам подтвердил сопртивный директор неаполитанцев Джованни Манна.
Он признал, что Осимхен попросил о трансфере, однако будет ли он продан - станет известно в следующие несколько дней.
"Он попросил об уходе. Мы спокойны, поскольку у нас есть игроки, способные заменить его наилучшим образом.
При этом мы не хотим нарушать целостность команды, хотим сохранить ее. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - сказал Манна.
Ранее также сообщалось, что Челси совершил очередной трансфер.
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