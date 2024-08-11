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Клубы АПЛ пытались оформить аренду вундеркинда Реала

Мадридцы решили оставить Эндрика при себе.
Вчера, 22:05
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Несколько клубов АПЛ хотели арендовать форварда Реала Эндрика, HITC.

Напомним, 18-летний бразилец только этим летом присоединился к Реалу и пока еще у него не было возможности дебютировать за новую команду.

Однако, несмотря на это, как минимум два английских клуба попробовали оформить аренду нападающего.

Считается, что одним из клубов был Ньюкасл, второй - неизвестен.

Однако Реал отклонил все предложения, Анчелотти намерен использовать Эндрика в первом составе.

Ранее также сообщалось, что звезда Наполи потребовал трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эндрик

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