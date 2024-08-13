"Было очень весело": экс-вратарь Милана рассказал, как Златан "наказал" новичка команды

Ни для кого не секрет, что Златан Ибрагимович обладает специфическим характером. В свое время на своей шкуре это ощутил Алексис Салемакерс.

Недавно бывший вратарь Милана Асмир Бегович рассказал историю о том, как великий швед решил проучить заносчивого новичка.

Вторую половину сезона-2019/20 боснийский вратарь провел в аренде в составе "россонери", сыграв два матча в Серии А.

Во время зимнего трансферного окна к Беговичу в клубе присоединился Салемакерс, которому на момент перехода было всего 20 лет.

"Это была самая забавная вещь: Златану нравилось ставить молодых игроков на место. Первые пару дней Салемакерс был милым и тихим, а затем, примерно через неделю или две, он приехал на тренировку на новом Порше", - цитирует боснийца talkSPORT.

"И Златан, первое, что он сделал, это схватил ключи и сказал: "Послушай, ты собираешься отвезти эту машину обратно в автосалон. Если ты не сделаешь этого, это сделаю я".

"Он заставил его вернуть свою машину, взят более простую и работать над тем, чтобы заработать уважение одноклубников. Это было довольно забавно".

Источник: Getty Images

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В конце концов Салемакерс вместе с Ибрагимовичем в 2022 году помог Милану впервые за 11 лет выиграть Скудетто, что не стало сюрпризом для Беговича.

"Златан был совсем другим диким человеком, просто парнем высочайшего стандарта. Во-первых, как игрок, то, как он тренировался (на тот момент ему было 38/39 лет), и то, как он действовал, он действительно установил стандарт для всех".

"Он был невероятным источником вдохновения, и я думаю, что он всех потянул за собой. И то, что он делает на поле, аура, которая у него была, я не видел у многих игроков".

"Он был топ-игроком, выдающимся человеком, а также моим хорошим другом и тем, у кого я определенно черпал много вдохновения".

За четыре года в Милане Алексис Салемакерс записал на свой счет 10 голов и 14 результативных передач в 140 матчах.

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