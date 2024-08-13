Не только Палмер: Челси предложит новый контракт форварду-герою мемов
Несколькими часами ранее Челси объявил о продлении контракта с Коулом Палмером, который провел феноменальный дебютный сезон в составе "пенсионеров".
Но, как оказалось, 22-летний англичанин был не единственным игроком в списке тех, кому руководство клуба хочет предложить новый контракт.
Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, продление соглашения ожидает и Николаса Джексона.
По информации источника, "синие" хотят наградить форварда дополнительными двумя годами в контракте, а также повышением зарплаты за "впечатляющий первый сезон в клубе".
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Николас Джексон присоединился к Челси летом 2023 года, перейдя из Вильярреала за 37 миллионов евро. Действующий контракт Джексона с лондонцами рассчитан до лета 2031 года.
В своем дебютном сезоне 23-летний сенегалец отметился 17 голами и 6 результативными передачами в 44 матчах.
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