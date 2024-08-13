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Не только Палмер: Челси предложит новый контракт форварду-герою мемов

Лондонцы собираются растянуть и без того многолетнее соглашение.
Сегодня, 19:29
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Несколькими часами ранее Челси объявил о продлении контракта с Коулом Палмером, который провел феноменальный дебютный сезон в составе "пенсионеров".

Но, как оказалось, 22-летний англичанин был не единственным игроком в списке тех, кому руководство клуба хочет предложить новый контракт.

Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, продление соглашения ожидает и Николаса Джексона.

По информации источника, "синие" хотят наградить форварда дополнительными двумя годами в контракте, а также повышением зарплаты за "впечатляющий первый сезон в клубе".

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Николас Джексон присоединился к Челси летом 2023 года, перейдя из Вильярреала за 37 миллионов евро. Действующий контракт Джексона с лондонцами рассчитан до лета 2031 года.

В своем дебютном сезоне 23-летний сенегалец отметился 17 голами и 6 результативными передачами в 44 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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