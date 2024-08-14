АПЛ может прибегнуть к помощи технологий на основе ИИ
В АПЛ рассматривают введение полуавтоматической системы определения офсайда, пишет The Guardian.
Лига ведет переговоры с компанией Genius Sports, которая разработала технологию олуавтоматической системы определения офсайда на основе ИИ,
Если сделка состоится, то на каждом стадионе разместят по 28 камер, которые, в теории, должны сократить время на принятие судейских решений.
В прошлом сезоне среднее время проверки ВАР составляло около 64 секунд, что существенно увеличивало продолжительность матчей.
Кроме того, руководство лиги хочет, чтобы в АПЛ было лучшее судейство в мире.
Ранее также сообщалось, что Борнмут может перехватить трансферную цель Ливерпуля.
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