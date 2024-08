"Зависит от твоей дочери": Лопетеги пошутил насчет будущего звезды Вест Хэма

Yes, Hammers fans... new boss Julen Lopetegui has actually seen Danny Dyer's message ahead of the new season, AND he's issued a response ⚒️👀 pic.twitter.com/spxH8hkMjy

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...