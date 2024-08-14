"Зависит от твоей дочери": Лопетеги пошутил насчет будущего звезды Вест Хэма

Новый тренер Вест Хэма Хулен Лопетеги завоевал сердца фанатов, весело ответив известному актера Дэнни Дайеру.

Дайер - огромный поклонник "молотобойцев", а его дочь является подругой лидера Вест Хэма Джаррода Боуэна, пара уже воспитывает дочь.

Дайер записал обращение к Лопетеги, в котором расхвалил хавбека и попросил тренера присмотреть за ним.

"Какой игрок. Какой человек. Команда должна строиться вокруг него. Я люблю тебя, Джулс. Не подведи меня. Да благословит тебя Господь", - сказал Дайер.

Однако и Лопетеги оказался не промах, он пообещал подталкивать Боуэна, если Дайер не будет забывать подталкивать свою дочь.

"Я тоже тебя люблю! Дэнни, конечно, и ты, и я, мы оба несем ответственность за выступление Джаррода.

Зависит от твоей дочери! Значит, я должен подталкивать Джаррода, а ты - свою дочь. Ты согласен со мной? Ну же", - ответил Лопетеги.

Yes, Hammers fans... new boss Julen Lopetegui has actually seen Danny Dyer's message ahead of the new season, AND he's issued a response ⚒️👀 pic.twitter.com/spxH8hkMjy — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2024

Ранее, напомним, Вест Хэм оформил трансфер защитника Манчестер Юнайтед.

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