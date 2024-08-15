Суперкубок УЕФА стал для итальянца 30-м в карьере.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти выиграл свой юбилейный трофей.

14 апреля "сливочные" обыграли Аталанту и завоевали Суперкубок УЕФА, который стал 30-м в карьере итальянского тренера.

Именно с Реалом Анчелотти выиграл лишь 14 трофеев, остальные брал с Баварией, Миланом, Челси, ПСЖ и Ювентусом.

Также специалист повторил достижение Мигеля Муньоса, который также сумел выиграть у руля мадридцев 14 трофеев.

Напомним, краткий обзор матча за Суперкубок УЕФА доступен на нашем сайте.

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