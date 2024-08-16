iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон согласовал контракт с самым дорогим игроком Моуринью

Ферди Кадиоглу близок к перезду в Англию.
Сегодня, 12:20
Ферди Кадиоглу / Getty Images
Ферди Кадиоглу / Getty Images

Брайтон близок к трансферу защитника Фенербхаче Ферди Кадиоглу, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "чайки" уже согласовали долгосрочный контракт с игроком, однако еще предстоит договориться с турецким клубом.

Кадиоглу на текущий момент самый дорогой актив Фенербахче, Трансфермаркт оценивает его в 30 млн евро. Однако при хорошем предложении клуб будет готов расстаться с игроком.

Отметим, что сам Ферди хочет играть в АПЛ, и если Брайтону не удасться убедить турков, то на защитника претендуют еще два клуба.

Вероятно, один из них - Манчестер Юнайтед, но чтобы купить Кадиоглу манкунианцам нужно продавать своих игроков.

Ранее также сообщалось, что скандальный вингер МЮ может сменить один английский клуб на другой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон

Статьи по теме

Не Италия, но Англия: Хуммельс провел переговоры с клубом АПЛ Не Италия, но Англия: Хуммельс провел переговоры с клубом АПЛ
Боруссия Д подписала футболиста сборной Германии Боруссия Д подписала футболиста сборной Германии
Челси собирается перехватить трансферную цель другого клуба АПЛ Челси собирается перехватить трансферную цель другого клуба АПЛ
Клубы АПЛ договорились об обмене игроками Клубы АПЛ договорились об обмене игроками
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: старт АПЛ, а также матчи в Украине и Испании
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Киберспорт13:12
NaVi пробились в полуфинал нижней сетки на квалификации PGL Wallachia
Киберспорт13:01
Команда Зинченко подписала новый ростер по Dota 2
Европа12:20
Брайтон согласовал контракт с самым дорогим игроком Моуринью
Другие страны11:46
Игрока сборной Египта обвиняют в непредумышленном убийстве
Другие11:35
Звездный голливудский актер сыграет легенду НФЛ
Украина10:59
Полесье попрощалось сразу с двумя игроками
Европа10:40
Челси отправит талантливого хавбека в аренду в клуб АПЛ
Лига конференций10:34
"Мощный соперник": Вернидуб - о решающем раунде отбора Лиги конференций
Европа10:03
На скандального вингера МЮ появился неожиданный претендент
Бокс09:50
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK