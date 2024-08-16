Брайтон согласовал контракт с самым дорогим игроком Моуринью

Брайтон близок к трансферу защитника Фенербхаче Ферди Кадиоглу, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, "чайки" уже согласовали долгосрочный контракт с игроком, однако еще предстоит договориться с турецким клубом.

Кадиоглу на текущий момент самый дорогой актив Фенербахче, Трансфермаркт оценивает его в 30 млн евро. Однако при хорошем предложении клуб будет готов расстаться с игроком.

Отметим, что сам Ферди хочет играть в АПЛ, и если Брайтону не удасться убедить турков, то на защитника претендуют еще два клуба.

Вероятно, один из них - Манчестер Юнайтед, но чтобы купить Кадиоглу манкунианцам нужно продавать своих игроков.

Ранее также сообщалось, что скандальный вингер МЮ может сменить один английский клуб на другой.

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