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Милан подписал французского полузащитника

Юссуф Фофана пополнил стан "россонери".
Сегодня, 18:09
Юссуф Фофана / Getty Images
Юссуф Фофана / Getty Images

Итальянский Милан усилил свою линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "россонери", в команду перебрался Юссуф Фофана. Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро.

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Контракт с французским хавбеком подписан на 4 года. Финансовые детали не сообщаются.

Отметим, что ранее Фофана выступал в составе Монако. В прошлой кампании провел 37 матчей, забив четыре гола и отдав четыре ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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