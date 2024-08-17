Милан подписал французского полузащитника

Итальянский Милан усилил свою линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба "россонери", в команду перебрался Юссуф Фофана. Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро.

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Контракт с французским хавбеком подписан на 4 года. Финансовые детали не сообщаются.

Отметим, что ранее Фофана выступал в составе Монако. В прошлой кампании провел 37 матчей, забив четыре гола и отдав четыре ассиста.

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