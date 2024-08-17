ПСЖ надолго потерял форварда в первом же матче сезона

Парижане могут вернуться на трансферный рынок.

Форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш получил повреждение в первом же матче Лиги 1.

Как сообщает пресс-служба клуба, португалец получил растяжение связок голеностопа и пропустит около трех месяцев.

Кроме того, футболисту еще предстоит операцию, и в итоге ситуация может вынудить клуб подписать игрока в атаку.

Отметим, что из чистых форвардов в клубе остался только Рандаль Коло Муани. Вероятно, ПСЖ снова вернется с предложением по Виктору Осимхену.

Напомним, что свой матч ПСЖ все же выиграл.

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