Борнмут Забарного стартовал в АПЛ результативной ничьей против Ноттингема – украинец провел на поле весь матч

Борнмут, в составе которого выступает украинский защитник Илья Забарный, сыграл в ничью в стартовом поединке нового сезона английской Премьер-лиги против Ноттингем Форест (1:1).

Матч начался нелестно для хозяев - серьезную травму получил полузащитник команды Данило и покинул поле на носилках уже на 15 минуте встречи. Однако уже на 23 минуте игры у болельщиков Ноттингема появился повод для радости - счет в матче открыл Крис Вуд.

На 35 минуте игры "вишни" установили паритет, но гол Данго Уаттара был упразднен бригадой арбитров из-за офсайда. В результате на перерыв хозяева ушли в статусе лидера.

Во втором тайме Борнмут был куда активнее – "вишни" смогли сравнять счет уже в концовке. Забитым голом отличился форвард команды Антуан Семенио на 87-й минуте игры. Следует отметить, что украинский защитник провел на поле все 90 минут.

Напомним, во втором туре Борнмут сыграет против Ньюкасла. Матч запланирован на воскресенье, 25 августа.

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