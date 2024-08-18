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Фонсека назвал главную проблему Милана в матче с Торино в Серии А

Португалец оценил свой дебют у руля Милана.
Сегодня, 11:53
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Милан неуверенно стартовал в новом сезоне итальянской Серии А – подопечные Паулу Фонсеки создали невероятный камбэк в матче с Торино, отыгравшись с 0:2 в конце игры.

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Португальский специалист подвел итоги игры, обратившись к своим подопечным:

"Должен сказать, что первый тайм мы провели не очень хорошо. Мы были пассивны в обороне. В первом тайме у нас не было высокого прессинга, и это облегчило сопернику атакующие действия".

Мы должны играть быстрее и не давать сопернику времени на размышления. Второй тайм был другим, мы были более агрессивны, чаще выигрывали борьбу за мяч и имели шансы выиграть матч.

Что касается утраченных моментов Леау, то дело не в технике. Ему нужно быть немного активнее и динамичнее, быть ближе к воротам. Сегодня Рафа показал себя в обороне, он действовал очень усердно", - цитирует Фонсеку Football Italia.

Напомним, во втором туре Милан встретится с Пармой. Матч запланирован на 24 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паулу Фонсека ФК Милан

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