Анчелотти высказался о борьбе за титул Ла Лиги в этом сезоне

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти накануне старта в Ла Лиге поделился мыслями о борьбе за титул в этом сезоне.

По словам итальянского специалиста, чтобы завоевать чемпионство придется отдать все силы, ведь конкуренты хорошо усилились.

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"В этой лиге нужно бороться со всеми командами, качество испанского футбола очевидно. Не только из-за того, как играют в футбол в Ла Лиге, но и из-за того, что испанцы смогли сделать на Евро. Это качественный футбол.

Барселона, Атлетико летом хорошо усилились. Нам придется бороться за все, это будет веселая лига, первые игры чемпионата были очень хорошими, было много качественного футбола, мало фолов".

Также Анчелотти сообщил, что такая же задача, то есть, отдать всего себя, поставлена для Килиана Мбаппе. Какого-то определенного минимума результативных действий от него не ждут.

"Мы не устанавливаем статистический минимум для Мбаппе. Я только прошу отдавать всего себя ради команды. Ничего больше. То, как принимают новых игроков, чтобы они чувствовали себя хорошо, не является чем-то новым. Выдающийся талант прибыл и вошел в раздевалку очень хорошо и скромно", - резюмировал Карло.

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