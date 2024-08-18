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ПСЖ нацелился на подписание героя финала Лиги Европы

Адемола Лукман может перейти в стан парижан.
Сегодня, 16:57
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Французский ПСЖ ищет усиление в линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный гранд нацелился на подписание Адемолы Лукмана из Аталанты. Потенциальная сумма сделки пока неизвестна.

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Парижанам придется побороться за нигерийского форварда из Аль-Ахли, который планирует создать в своем нападении трио Лукман-Тоуни-Марез.

Отмечается, что нападающий хочет покинуть «богиню», и поэтому не попал в заявку на первый тур Серии А.

Стоит также сказать, что Лукаман стал героем финала Лиги Европы против Байера, забив хет-трик.

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