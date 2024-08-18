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Наполи потерял лидера в первом же матче Серии А

Хвича Кварацхелия покинул поле из-за травмы.
Сегодня, 21:05
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Нападающий Наполи Хвича Кварацхелия получил травму в первом же матче Серии А.

Незадолго до перерыва грузинский нападающий столкнулся с защитником Павлом Давидовичем и не смог продолжить матч.

Медики оказали игроку первую помощь, но все же Хвича попросил о замене. Вместо него на поле появился Джакомо Распадори.

На момент написания новости Наполи проигрывает Вероне 1:0. Единственный гол на счету Ливраменто.

Ранее также Эйнджел Гомес рассказал о своем состоянии после страшного столкновения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хвича Кварацхелия

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