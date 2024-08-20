В Эвертон Миколенко вернется известный голкипер

Асмир Бегович снова будет играть за "ирисок".

Английский Эвертон усилит глубину состава.

Как сообщает Фабрицио Романо, в стан "ирисок" вернется босниец Асмир Бегович. Футболист подпишет контракт на один год.

Читай также: С Эвертона снова могут снять очки

Асмир выступал за мерсисайдский клуб в период с 2021 по 2023 год. За этот период он наиграл всего 10 матчей во всех турнирах.

В прошлом сезоне Бегович играл за КПР во втором дивизионе Англии. Сыграл боснийский 37-летний голкипер в 46 играх, пропустив 60 голов и 13 раз оставив ворота «сухими»

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!