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Барселона попытается подписать вингера из Серии А

Каталонцы готовы предложить за Федерико Кьезу 15 млн евро.
Вчера, 22:53
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Барселона попробует подписать Федерико Кьезу, утверждает Relevo.

По информации издания, каталонцы готовы выделить на трансфер вингера 15 млн евро.

Напомним, что в клубе все еще огромные финансовые проблемы даже после продажи Гюндогана. Сейчас Барселона пытаеся добиться от Nike нового контракта, чтобы хотя бы зарегистрировать Ольмо.

Однако при этом каталонцы объявили о своей заинтересованности в Кьезе. Сам вингер предпочел бы перейти в Барселону, а не в Интер, который также следит за игроком.

Ювентус же намерен продать Кьезу до конца трансферного окна, однако каталонцы пока еще не начинали переговоры.

Ранее также сообщалось, что Аякс заинтересовался игроком Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Федерико Кьеза

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