Рома согласилась продать Дибалу за "смешную сумму"

Римляне попрощаются с аргентинцем за сумму в 4 раза меньше клаусулы, которая действовала в его контракте.

Итальянская Рома избавится в ближайшее время от Пауло Дибалы.

Как сообщает Sky Sport Italia, "волки" продадут аргентинца всего за 3-4 млн евро. Это примерно в 4 раза меньше чем клаусула в 12 млн евро, которая действовала в контракте Дибалы до июля этого года.

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Сам футболист будет зарабатывать в Аль-Кадисии, которая станет его новым клубом 25 млн евро в год с контрактом на 3 сезона.

В прошлом сезоне 30-летний атакующий полузащитник провел за столичный клуб 39 поединков, забив 16 мячей и отдав 10 результативных передач.

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