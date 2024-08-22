Экс-звезда Реала вернется в Ла Лигу свободным агентом
Хамес Родригес подпишет контракт с Райо.
Хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес намерен вернуться в Ла Лигу, пишет Marca.
Напомним, что в прошлом сезоне Хамес выступал за Сан-Паулу, а также стал лучшим игроком Копа Америка.
Ради карьеры в Европе 33-летний колумбиец разорвал договор с бразильским клубом и готов подписать новый контракт с Райо Вальекано.
В Испании полузащитник выступал за мадридский Реал. Он провел за "сливочных" 125 матчей, забил 37 голов и отдал 42 результативные передачи.
Ранее также сообщалось, что Реал перехватил у Барселоны талантливого игрока.
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