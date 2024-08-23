Клуб АПЛ приобретет одно из открытий Евро-2024

Английский Брайтон усилит линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "чайки" подпишут Ферди Кадиоглу из Фенербахче. Сумма трансфера составит около 30 млн евро.

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Контракт с 24-летним турком подпишут до июля 2029 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что Ферди неплохо проявил себя на Евро-2024 и именно после его выступлений на континентальном первенстве появились активные слухи о его уходе из Фенербахче. В частности, левым защитником также интересовались Манчестер Юнайтед и Боруссия Дортмунд.

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