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Клуб АПЛ приобретет одно из открытий Евро-2024

Ферди Кадиоглу станет игроком Брайтона.
Вчера, 21:25
Ферди Кадиоглу / Getty Images
Ферди Кадиоглу / Getty Images

Английский Брайтон усилит линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "чайки" подпишут Ферди Кадиоглу из Фенербахче. Сумма трансфера составит около 30 млн евро.

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Контракт с 24-летним турком подпишут до июля 2029 года. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что Ферди неплохо проявил себя на Евро-2024 и именно после его выступлений на континентальном первенстве появились активные слухи о его уходе из Фенербахче. В частности, левым защитником также интересовались Манчестер Юнайтед и Боруссия Дортмунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ферди Кадиоглу

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