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Винисиус готов рассмотреть предложение из Саудовской Аравии в следующем году

Сначала бразилец хочет побороться за Золотой мяч.
Вчера, 22:59
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Игрок Реала Винисиус Жуниор этим летом никуда не перейдет, пишет ESPN.

Напомним, что саудовские клубы хотят переманить бразильца огромной суммой, однако этим летом, похоже, у них ничего не выйдет.

Как утверждает источник, Винисиус хочет попытаться выиграть Золотой мяч в этом году, а уже следующим летом подумать насчет перехода.

К тому же, саудовцы также считают, что следующим летом будет легче договориться с Реалом, когда у вингера останется всего два года по контракту.

Ранее также сообщалось, что Лунин останется в Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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