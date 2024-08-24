Винисиус готов рассмотреть предложение из Саудовской Аравии в следующем году

Сначала бразилец хочет побороться за Золотой мяч.

Игрок Реала Винисиус Жуниор этим летом никуда не перейдет, пишет ESPN.

Напомним, что саудовские клубы хотят переманить бразильца огромной суммой, однако этим летом, похоже, у них ничего не выйдет.

Как утверждает источник, Винисиус хочет попытаться выиграть Золотой мяч в этом году, а уже следующим летом подумать насчет перехода.

К тому же, саудовцы также считают, что следующим летом будет легче договориться с Реалом, когда у вингера останется всего два года по контракту.

Ранее также сообщалось, что Лунин останется в Реале.

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