Нидерландский топ-клуб нацелился на одноклубника Довбика

Итальянская Рома вскоре может лишиться еще одного игрока, который не нужен Даниэле де Росси.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, «волки» получили предложение от ПСВ по Николе Залевскому. Сумма трансфера может составить 9 млн евро.

Связывались ли эйндховенцы с представителями поляка с предложением личного контракта пока неизвестно.

Залевским также интересуется Наполи и рома заинтересована в обмене универсального игрока левого фланга на Сириля Нгонге из стана «партенопейцев».

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