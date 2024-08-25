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Экс-игрок Ромы оценил трансфер Довбика: Он не звезда

Збигнев Бонек заявил, что Артем Довбик хороший форвард, но не звезда.
Сегодня, 09:25
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Артем Довбик перебрался в римскую Рому в летнее трансферное окно из испанской Жироны.

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Бывший нападающий "волков" Збигнев Бонек оценил трансфер форварда сборной Украины, назвав главную особенность Артема:

"Надо понять, стала ли Рома сильнее после летних трансферов. Довбик это не звезда. Однако это хороший трансфер для Ромы. Довбик - физически сильный игрок, он подходит для Серии А. Рома нашла форварда, умеющего забивать голы, но он не звезда" , – цитирует Бонека Tuttomercato.

Напомним, в первом официальном матче нового сезона украинский нападающий не смог поразить ворота Кальяри, а Рома сыграла в нулевую ничью. Матч второго тура итальянской Серии А "волки" сыграют уже сегодня, 25 августа. Подопечные Де Росси встретятся с Эмполи.

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