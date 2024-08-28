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Одноклубник Цыганкова согласовал контракт с Саудовским клубом

Икер Альмена продолжит карьеру в Азии.
Сегодня, 13:05
Икер Альмена / Getty Images
Икер Альмена / Getty Images

Вингер каталонской Жироны Икер Альмена согласовал детали личного контракта с саудовским клубом Аль-Кадисия. Об этом пишет Фабрицио Романо.

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По информации источника, клуб Про-лиги активировал клаусулу 20-летнего футболиста, которая составляла 5 миллионов евро. Агенты и сам игрок уже дали свое согласие на переход.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/25 Икер Альмена провел 2 матча за взрослую команду Жироны, отличившись 1 голевой передачей.

Напомним, что Жирона, которая в нынешнем сезоне сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, не уверенно начала новый сезон в Примере. Команда Мичела имеет в пассиве одно поражение и одну ничью в стартовых турах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Жирона Икер Альмена

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