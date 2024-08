Одноклубник Цыганкова согласовал контракт с Саудовским клубом

Вингер каталонской Жироны Икер Альмена согласовал детали личного контракта с саудовским клубом Аль-Кадисия. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Про-лиги активировал клаусулу 20-летнего футболиста, которая составляла 5 миллионов евро. Агенты и сам игрок уже дали свое согласие на переход.

🔴🟡🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah triggered the release clause to sign 2004 born Spanish talent Iker Almena from Girona.



Deal worth €5m and agreement already sealed also with the player and his agents.



Almena’s move to Saudi now imminent, as @Nilsola10 reported. pic.twitter.com/QrGSQmLlxN