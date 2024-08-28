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Ливерпуль находится в шаге от подписания игрока сборной Италии

Федерико Кьеза согласовал основные детали контракта с мерсисайдцами.
Сегодня, 13:36
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Английский Ливерпуль близок к оформлению второго трансфера за лето.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы почти достигли согласия с Федерико Кьезой об условиях контракта. Финальные детали должны быть улажены сегодня.

Кьеза договорился о 4-летнем контракте с зарплатой 5 млн евро в сезон. Ливерпуль все еще должен договориться о сумме трансфера с Ювентусом, но учитывая желание наставника "зебр" Тьяго Мотты избавиться от игрока, это не должно стать проблемой.

В прошлом сезоне Федерико провел 33 матча в Серии А, забив 9 голов и отдав 3 ассиста.

Напомним, только вчера, 27 августа, Ливерпуль оформил первый летний трансфер, подписав героя Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ювентус Федерико Кьеза

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