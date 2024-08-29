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Кардровая чистка Челси продолжается - одноклубник Мудрика продолжит карьеру во Франции

Джордже Петрович продолжит карьеру в Лиге 1.
Сегодня, 14:25
Джордже Петрович / Getty Images
Джордже Петрович / Getty Images

Сербский голкипер Челси Джордже Петрович уже скоро пойдет в аренду во французский Страсбург. Об этом пишет итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, клуб Лиги 1 арендует 24-летнего футболиста на 1 сезон, после чего он вернется в состав "синих". Финансовые аспекты сделки не сообщаются.

Стоит отметить, в прошлом сезоне Джордже Петрович был основным голкипером "синих". Серб провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 44 гола.

Напомним, в следующем туре АПЛ Челси сыграет против Кристал Пелес. А уже сегодня, 29 августа, "синие" сыграют ответный матч против Серветта в Лиге конференций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Челси Джордже Петрович

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