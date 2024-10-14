Звезда Челси восстановился от травмы - англичанин еще не играл в этом сезоне

Рис Джеймс близок к возвращению на футбольное поле.

Рис Джеймс, капитан Челси, близок к возвращению после продолжительного восстановления из-за травмы. Об этом пишет Football Tweet

Читай также: Палмер - о переходе в Челси: Мне говорили не идти туда

По сообщению источника, в последние недели он работал над своей реабилитацией, и ожидается, что на этой неделе вернется к полноценным тренировкам.

Ожидается, что тренерский штаб "синих" клуба будет осторожно подходить к его возвращению во избежание повторного повреждения, поэтому Джеймс, вероятно, пропустит ближайший матч против Ливерпуля.

Напомним, Рос получил повреждение во время предсезонной подготовки, из-за чего еще не сыграл в этом сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!