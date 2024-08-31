Борнмут Забарного установил историческое достижение в матче с Эвертоном

В рамках третьего тура АПЛ Борнмут победил Эвертон благодаря сумасшедшему камбэку.

Как сообщила пресс-служба клуба, «вишни» установили историческое достижение благодаря трем забитым мячам в последние минуты матча.

Коллектив Андони Ираолы стал первым в истории клубом АПЛ, который победил, проигрывая по состоянию на 87 минуту со счетом 0:2.

Отметим, что в трех матчах Борнмут одержал 1 победу и две ничьи.

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