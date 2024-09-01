iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Капитан МЮ поддержал игроков своей команды

Бруну Фернандеш не стал искать виноватых.
Вчера, 22:05
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поддержал партнеров по команде.

Напомним, Ливерпуль разгромил МЮ, воспользовавшись личными ошибками Каземиро и Майну.

Однако Фернандеш встал на защиту партнеров, заявив, что это стало общекомандным провалом, а ошибки обусловлены желанием обострить игру.

"Вы всегда забиваете голы сами себе. Чтобы пропустить, нужно совершить ошибку. Не нужно указывать на кого-то пальцем – сейчас это нам не поможет. Когда вы пропускаете, нельзя указывать только на конкретную ошибку. Какой смысл говорить о потерях Каземиро или Кобби Майну? Они теряли мяч, потому что хотели проявить смелость. Это часть футбола. Не стоит винить кого-то конкретного.

Каземиро опытнее меня. Мне не нужно ничего ему говорить, он знает, что такое футбол. Он играл в двух лучших клубах мира. Кобби – отличный парень. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, потому что это часть его игры. Они играют важную роль для нас, и так будет продолжаться", - цитирует капитана BBC.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг установил очередной антирекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну фернандеш

Статьи по теме

Лидер Манчестер Юнайтед официально подписал новый контракт Лидер Манчестер Юнайтед официально подписал новый контракт
Манчестер Юнайтед продлит контракт со своим лидером Манчестер Юнайтед продлит контракт со своим лидером
Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ Фернандеш: Нет людей, которые хотят побеждать больше чем игроки МЮ
Лидер Манчестер Юнайтед провел отпуск с экс-игроком клуба Лидер Манчестер Юнайтед провел отпуск с экс-игроком клуба
Помочь журналистам

Видео

Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне
Цыганков отметился дебютными голом и ассистом за Жирону в новом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Европа00:30
Дубль Мбаппе принес Реалу непростую победу над Бетисом
Футбол00:07
Итальянская экс-суперзвезда зафиксировал победу Феррари на домашнем Гран-при
Вчера, 23:45
Европа23:45
Ювентус и Рома не определили сильнейшего в довольно скучном матче
Европа22:59
Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport
Европа22:46
Слот - первый тренер Ливерпуля почти за 100 лет, который победил в первом выездном матче против МЮ
Олимпийские игры22:20
Украинские пловцы принесли еще две медали сборной на Паралимпиаде
Олимпийские игры22:15
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: украинцы завоевали 27 наград
Европа22:05
Капитан МЮ поддержал игроков своей команды
Европа21:59
Жирона с Цыганковым уверенно переиграла Севилью
Украина21:41
Матч Кривбасс - Шахтер перенесли из-за воздушной тревоги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK