Капитан МЮ поддержал игроков своей команды

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поддержал партнеров по команде.

Напомним, Ливерпуль разгромил МЮ, воспользовавшись личными ошибками Каземиро и Майну.

Однако Фернандеш встал на защиту партнеров, заявив, что это стало общекомандным провалом, а ошибки обусловлены желанием обострить игру.

"Вы всегда забиваете голы сами себе. Чтобы пропустить, нужно совершить ошибку. Не нужно указывать на кого-то пальцем – сейчас это нам не поможет. Когда вы пропускаете, нельзя указывать только на конкретную ошибку. Какой смысл говорить о потерях Каземиро или Кобби Майну? Они теряли мяч, потому что хотели проявить смелость. Это часть футбола. Не стоит винить кого-то конкретного.

Каземиро опытнее меня. Мне не нужно ничего ему говорить, он знает, что такое футбол. Он играл в двух лучших клубах мира. Кобби – отличный парень. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, потому что это часть его игры. Они играют важную роль для нас, и так будет продолжаться", - цитирует капитана BBC.

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