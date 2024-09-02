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Арсенал решил отклонить предложение саудовского клуба по своему футболисту

Леандро Троссар останется в стане «канониров».
Сегодня, 15:40
Леандро Троссар / Getty Images
Леандро Троссар / Getty Images

Лондонский Арсенал определился с будущим Леандро Троссара.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" отказали Аль-Иттихаду в трансфере Леандро Троссара. «Канониры» считают бельгийца важной частью проекта и неприкосновенным игроком.

"Тигры" делали предложение Арсеналу в размере 35 млн евро, но теперь переключились на альтернативу.в виде Вандерсона Галено из Порту, который в прошлом сезоне дважды отмечался в ворота Шахтера в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что известный игрок разорвал контракт с Ан-Насром Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Леандро Троссар

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