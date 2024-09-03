Роналду - о роли в сборной: Меня воспринимают, как старшего брата, хотя некоторым гожусь в отцы

Форвард сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о своей роли в национальной команде.

Роналду поддержал решение тренера привлечь к сборной молодых игроков, которым сам форвард считает себя обязанным помогать, так как команда - это семья.

"Приход новых игроков – нормальная ситуация для меня, и все то время, что я нахожусь в национальной команде, новичков хорошо принимают. Моя роль – помогать тем, кто приходит.

На мой взгляд, это сочетание молодых и опытных игроков очень важно для настоящего и будущего сборной. Я приветствую это решение тренера.

Многие из них стесняются заговорить со мной. Я встречался с Кендой ранее – тогда я подошел к нему и спросил: "Ты восстановился после матча?" Я видел, что он смутился. Я не говорю, что меня воспринимают как отца, скорее как старшего брата. Некоторым я гожусь в отцы. Команда – это семья", - приводит слова Роналду A Bola.

Ранее также Левандовски помог Барселоне зарегистрировать игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!