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Стерлинг получил в Арсенале неожиданный номер

Вингер получил номер бывшего резервного вратаря клуба.
Вчера, 22:45
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Арсенал наконец раскрыл, под каким номером будет играть в клубе Рахим Стерлинг.

Напомним, в составе Челси вингер играл под 17-м и 7-м, а также ранее за Сити снова с "семеркой" на спине. Но никто не ждал, что Артета отберет номер у Букайо Сака в пользу новичка.

После ухода Эмиля Смит-Роу в клубе освободилась "десятка", а после Эдди Нкетии - 14-й номер, однако и их Стерлинг не получил.

29-летний вингер может дебютировать за Арсенал уже 15 сентября в матче против Тоттенхэма под 30-м номером. 

Ранее 30-ку носил голкипер Мэтт Тернер, а также под ним в течение нескольких сезонов выступал Нкетиа.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль намерен сохранить свою звезду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рахим Стерлинг

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