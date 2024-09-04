Виктор Осимхен - игрок Галатасарая
Галатасарай на своем официальном сайте объявил о переходе Виктора Осимхена.
Нападающий Наполи присоединился к турецкому клубу на правах сезонной аренды. У коллектива из Стамбула нет опции или обязательства выкупа контракта 25-летнего нигерийца.
Согласно источнику, Галатасарай будет платить игроку зарплату в размере 6 миллионов евро за сезон-2024/25.
🦁 @victorosimhen9, Türkiye'nin en büyüğünde! 💛❤️#WelcomeToGalaOsimhen pic.twitter.com/qkaOHqJJNd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2024
Напомним, что Виктор Осимхен не попал в заявку Наполи на сезон-2024/25 из-за конфликта с руководством клуба.
Для того, чтобы уйти в Галатасарай, футболист потребовал выполнения двух его условий, чтобы у него был вариант с возвращением в ТОП-5 чемпионатов Европы.
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