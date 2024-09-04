Виктор Осимхен - игрок Галатасарая

Форвард Наполи на правах аренды проведет в Турции сезон-2024/25.

Галатасарай на своем официальном сайте объявил о переходе Виктора Осимхена.

Нападающий Наполи присоединился к турецкому клубу на правах сезонной аренды. У коллектива из Стамбула нет опции или обязательства выкупа контракта 25-летнего нигерийца.

Согласно источнику, Галатасарай будет платить игроку зарплату в размере 6 миллионов евро за сезон-2024/25.

Напомним, что Виктор Осимхен не попал в заявку Наполи на сезон-2024/25 из-за конфликта с руководством клуба.

Для того, чтобы уйти в Галатасарай, футболист потребовал выполнения двух его условий, чтобы у него был вариант с возвращением в ТОП-5 чемпионатов Европы.

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