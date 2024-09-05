Основной защитник Реала снова получил травму
Эдер Милитао рискует пропустить весь сентябрь.
Защитник Реала и сборной Бразилии Эдер Милитао снова получил травму, пишет Globo.
Центрбек получил повреждение мышц правого бедра во время тренировки в национальной команде.
На текущий момент степень повреждения неизвестна, однако Милитао точно пропустит сентябрьские матчи за "селесао".
Отметим, что и Реалу предстоит матч уже 14 сентября, который защитник также рискует пропустить.
Ранее также сообщалось, о необычной травме форварда Болтона.
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