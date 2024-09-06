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Трубин получил нового тренера в Бенфике - "орлов" возглавил именитый португалец

Бруну Лаже стал главным тренером португальского гранда.
Сегодня, 10:10
Бруну Лаже (слева) / ФК Бенфика
Бруну Лаже (слева) / ФК Бенфика

Португальская Бенфика официально объявила о назначении нового тренера команды. Орлов возглавил португальский специалист Бруну Лаже, сменивший в должности наставника Рогера Шмидта.

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Как сообщает клубная пресс-служба, соглашение с 48-летним португальцем рассчитано на два года – до лета 2026 года. О финансовых деталях контракта никакой официальной информации нет.

Стоит отметить, Лаже уже работал с Бенфикой. Португалец был в структуре клуба с 2018 по 2020 год. Тренер выигрывал с "орлами" чемпионат и Суперкубок Португалии.

Напомним, после четырех туров Бенфика набрала семь очков и занимает седьмое место в чемпионате Португалии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну лаже ФК Бенфика

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